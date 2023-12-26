في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب وفاة الفنانة سعاد نصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات جيلها التي تميزت بإطلالتها المختلفة والمبهجة على الشاشة، الكوميديا كانت علامة فارقة فى مشوارها الفنى، فقد برعت فى تقديمها بشكل لا يوصف، وحققت فيها نجاحات كبيرة فى ظل قدرتها على الوصول إلى قلب المشاهد، وتجسيد أبسط المشاعر والمواقف الإنسانية المضحكة والمرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب وفاة الفنانة سعاد نصر..

سبب وفاة سعاد نصر

خضعت الفنانة سعاد نصر لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها، كان آخر كلامها قبل وفاتها: «ربي إذا بعثت فيّ الروح، فابعثها طاهرة، وإذا توفيتني، فتوفني مع الأبرار» في تصريح ينسب لزوجها الثاني، مهندس البترول محمد عبد المنعم، حيث أنه ذكر حسب بعض الصحف أنها أفاقت من غيبوبتها لما يقارب الخمس دقائق، وأوصته بأن تدفن سريعًا إذا توفيت، وأن يبقى أهلها لما يقارب الساعة حول قبرها للدعاء لها، ويقال أن ابنتها فيروز شاهدة على واقعة أخرى، وهي واقعة رؤيتها التي يقال أنها تنبأت بوفاتها منها، ثم توفيت بعدها يوم 5 يناير عام 2007 تاركةً ورائها ميراثًا جميلًا من الأعمال وحبًّا كبيرًا في قلوب من أحبوها، قد صاحب محنة مرضها العديد من الاتهامات من جانب الصحافة إلى طبيب التخدير المسؤول عن العملية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وبكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، ولكن التهمة أُسقطت في النهاية.

أبرز أعمال سعاد نصر

الأفلام: الحياة منتهى اللذة، المتوحشة، البداية، هنا القاهرة، حدوتة مصرية، شقة في وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر، علي سبايسي، خليل بعد التعديل، العاصفة، جواز بقرار جمهوري، عليش دخل الجيش، مستر دولار، أبو كرتونة.

المسلسلات: يوميات ونيس، رحلة المليون، جحا المصري، الليل وآخره، اجري.. اجري.. اجري، مشـوار امرأة، أحلام عادية، الآنسة، هند والدكتور نعمان، أبرياء في قفص الاتهام، الكابتن جودة.

السهرات التلفزيونية: أوراق من المجهول، نفقة وطلاق ومؤخر صداق، يوم سعيد يوم تعيس، بدلة جينز، قصة الأستاذ حندوس، نهارك أبيض، مع السلام يا سلام.

المسرحيات: الهمجي، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت، عيلة عشر نجوم، أنا وهي والكمبيوتر.

المسلسلات الإذاعية: نسناس في العش الوردي، ولو يا دنيا