بسبب دعم أحمد عز.. بدرية طلبة تتخطى حادث السير وتعلن انتهاء تصوير أعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة بدرية طلبة عن تعرضها لحادث سير خلال الفترة القليلة الماضية، وأشارت أنها استمرت في عملها بالرغم من تعرضها لتلك الحادثة.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجمووعة من الصور برفقة عدد من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز، محمد ثروت، أحمد عيد، آسر ياسين، وعلقت قائلة: “اللهم لك الحمد والشكر الصور دى قبل حادثة أتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء نحوا.. الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم”.

فيلم حمص وحلاوة

وفي وقت لاحق، روجت الفنانة بدرية طلبة لآخر أعمالها بالتعاون مع المخرج الراحل أحمد البدري قبل وفاته، فيلم حمص وحلاوة بطولة المطرب محمود الليثي ومجموعة من مطربي الغناء الشعبي، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث كتبت: “فيلم حمص وحلاوة إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد البدري، العرض يوم 20 يناير بجميع دور العرض”.

فيلم “حمص وحلاوة” يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي، ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمية ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

