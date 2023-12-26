ليلى طاهر تكشف عن رأيها عن الفن الفترة الحالية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت ليلى طاهر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه نهال طايل، على قناة صدى البلد 2، عن آرائها فيما يجرى على الساحة الفنية في الفترة الحالية، اعتزالها الفن منذ سنوات، قائلة: قضيت عمري كله تقريبًا في الفن، وكنت بعيدة عن عائلتي ولكن حاليًا أمنحهم كل وقتي وسعيدة بذلك، وآخر أعمالي كان مسلسل الباب في الباب.

راي ليلي طاهر عن ما يجرى على الساحة الفنية

وإضافت ليلي طاهر: جاءت الثورة وحكم الإخوان وغيرها من الظروف التي مرت بها البلاد مما أدى إلى خمول الفن في هذه الفترة، وأصبح إنتاج الأعمال ضئيلًا ودون المستوى فقررت وقتها ألا أقبل أي عمل أقل مما قدمته لاحترام جمهوري ونفسي.. ابتعدت عن الساحة بعد هذه الأحداث ولكن طالت مدة غيابي وقررت الاعتزال، على الرغم من أن الفن في الوقت الراهن في حاله جيد، ولكني قررت أن أتوقف عن التمثيل حتى نفتح الباب للجيل الجديد من المخرجين والممثلين وغيرهم.

ليلي طاهر تكشف عن رأيها في السينما حاليا

وعن رأيها في السينما، تابعت: مفيش سينما دلوقتي في مصر، لأن الأعمال قليلة ولا تترك بصمة، وعندما أتجول في الشوارع أرى السينمات مغلقة، حيث يُعرض فيلمان أو ثلاثة أفلام في عدد من دور العرض ويتم إغلاق باقي الدور، قد تكون الأعمال التي تُعرض علي محمد هنيدي غير جيدة، وهو بالتأكيد يرغب في استكمال مسيرته الفنية لذلك يقبل بالأعمال الموجودة التي تُعرض عليه.

ليلي طاهر: الجيل الحالي مجتهدين وليسوا نجوم

واختتمت ليلى طاهر حديثها حول الجيل الحالي من الفنانين، قائلة: الفن بقى أصعب دلوقتي عن زمان، والجيل الحالي مجتهدين وليسوا نجوم، والمواهب قليلة، والراحل فؤاد المهندس كان أستاذًا في فنه ولم يكن أنانيا وأعطى كل ما يملكه لمن حوله لذلك أطلقنا عليه لقب الأستاذ، ولكن لا يوجد فنان في الجيل الحالي بحجم فؤاد المهندس لكي يطلق عليه لقب الأستاذ، فالوقت تغير والفن صار أكثر صعوبة من حيث الكتابة والإخراج والتمثيل.

آخر أعمال ليلى طاهر الفنية

يذكر أن مسلسل الباب في الباب 4 كان آخر ظهور فني لـ ليلى طاهر، وعُرض في 2014، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم بطولته شريف سلامة، كارولين خليل، والراحل أحمد خليل، والعمل من تأليف أحمد بدوي ووائل حمدي وإخراج أحمد الجندي، وقدمت ليلى العديد من الأفلام على الشاشة الذهبية أبرزها؛ الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب.

