رامي صبري: 'شركات الإنتاج بتفكر بشكل تجاري أكثر من فني والأغاني اللي مش بتعجب مراتي بتنجح'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف رامي صبري خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، عن كواليس عدد من أغانيه، كما تحدث عن خوضه تجربة الإنتاج الموسيقي وغيرها من آرائه الفنية، قائلا: شركات الإنتاج الموسيقي لديها مشكلة في موعد إصدار الألبوم، لأن المنتج يفكر بشكل تجاري أكثر من فني، مما يجعل توقيت نزول الألبوم غير مناسب لذلك قررت أن أنتج لنفسي بعد خبرتي 17 سنة في هذا المجال، وأنتجت آخر ألبوماتي معايا هتبدع، الذي كانت أغنية يمكن خير أنجح أغانيه.

سبب نجاح رامي صبري في 2020

وواصل رامي صبري حديثه: أغنية حياتي مش تمام كان أول أغنية أنتجها لنفسي، وكنت تمردت وقتها على الشركات وكانت أغنية جديدة عليّ ومختلفة عن الزوايا التي كنت أقدمها في أغانيا، وبعدها بأيام انتشرت كورونا، ولكن تفاجأت بتحقيقها مشاهدات عالية ووصلت إلى 30 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد 3 شهور في ظل تفشي كورونا، وأصبحت الأغنية تريند في العالم العربي بسبب جملة خاصمت الشوراع، وبعدها في نفس العام 2020 قدمت أغنية غريب الحب في مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري ودخلت التريند أيضًا.

رامي صبري يتحدث عن زوجته

واختتم رامي صبري حديثه وتكلم عن زوجته: تزوجت بعد الثورة وكنت خلصت فلوسي كلها ومفيش إنتاج ومفيش شغل جديد، ولكني لم أكن أحسب هذه الأمور ومعملتش فرح، وزوجتي شيرين هي نصفي الثاني الحلو في هذه الحياة، وهي الوحيدة التي تتحمل طريقتي وعصبيتي، حيث كانت تنزعج مني في الكثير من الأحيان ثم تعود للحديث معي مجددًا، ولكن على المستوى الفني كل الأغاني اللي مش بتعجبها لي بمجرد ما أنزلها بتكسر الدنيا.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

ويذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي، كما طرح ملك الفرفشة ضمن أغنياته في صيف 2024، والتي حققت نجاحات كبيرة بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، ومن المتوقع أن يخرج رامي صبري بعدد من الأغنيات الجديدة ضمن موسم الشتاء الحالي ليحقق مزيد من النجاحات من خلالهم.

