حقيقة تعرض نجم مسرح مصر لحادث سير

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول عدد من الأشخاص منشورا بشأن تعرض الفنان وائل عوني، أحد نجوم مسرح مصر لحادث سير أثناء عودته من تصوير إحدى الأعمال الفنية، ولكن نفى وائل حقيقة ما تم تداوله في هذا الشأن، مؤكدا أنه لم يعرف سبب أو مصدر هذه الشائعة المتداولة عن إصابته بحادث.

نبذة عن وائل عوني

يذكر أن الفنان وائل عوني هو ممثل مصري، من مواليد الإسكندرية عام 1983، بدأ مشواره الفني في المرحلة الجامعية، شارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية بين الدراما والمسرح، ومن أبرز مسرحياته مسرح مصر، تياترو مصر، وشارك وائل عوني في مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة وقدم شخصية البطل خالد حراز سائق المدرعة التى كان يركبها القائد أحمد منسى.

وائل العونى يقدم الاعتذار لزوجته بكايا علي الهواء مباشرة

ومن ناحية اخري،أثار وائل العوني جدلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجىء الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة استضافت فيها أبطال عروض «اللوكاندة» المسرحية، ببكائه واعتذاره لزوجته وأم أطفاله، مطالبا إياها بمسامحته على ما بدر منه، والعودة لبيتها من جديد، سبب الخلاف بين وبين زوجته لم مشكلة كبيرة، إنما المشاكل المعتادة، التي تحدث بين أي زوجين، لافتا إلى أنه يعرف زوجات تدخل في خلافات مع أزواجها بسبب "أزايز الزيت والجبنة المففتة اللي جابها"، كما جه اعتذارا مؤثرا إلى زوجته، حيث دخل فى خالة من البكاء على الهواء مباشرة تعبيرا عن اشتياقه إليها بعد أن تركت البيت بسبب خلافات بينهما، قائلا "أنا بعتذر لمراتى، أم عيالى ياسين ومكة هى بتشيلنى على راسها وأنا اللى بعمل مشكلات على طول، أنا غلطان وياسين ومكة وحشونى جدًا"، فيما طلبت منى الشاذلى من زوجته قبول اعتذاره والعودة إلى البيت قائلة: "اعتذرلك على الهواء وأمام الكل وإحنا فى أسبوع عيد الحب".

أبرز أعمال وائل عوني

كما قام وائل عوني بأعمال فنية متعددة قبل ظهوره بمسرح مصر مثل«ألف مبروك» مع النجم أحمد حلمي و«الحرب العالمية الثالثة» وغير ذلك من التجارب الفنية والتي اضافت له تجارب متعددة مع الفنان أشرف عبد الباقي في راجل وست ستات الجزء السادس والسابع والثامن ولكن تجربتة مع مسرح مصر كانت الانتشار الأوسع.