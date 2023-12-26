خالد الصاوي يكشف عن تفاصيل دوره في "ليه تعيشها لوحدك"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم خالد الصاوي عن دوره في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، والمقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائية في مصر يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وصرح خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج عرب وود عن دوره قائلًا: “اجسد دور يمزج بين رجل أعمال وبين يحب الموسيقى والعزف وبيحب الفلوس، وبيسافر مع أصحابه بالموتوسيكل وبيروح رحلات خلوية”.

وأضاف خالد الصاوي قائلًا: “اتجوز مرة ومنفعتش الحكاية عنده بنت علاقته بيها متوترة شوية وبيحاول يصلحها، ثم بيتعرض لاختبار، وابتلاء اللي بيوقفنا كلنا وبيخلينا نعيد حساباتنا في نفسنا وعلاقاتنا وأهم حاجة القريبين مننا، وصديق العمر الأستاذ شري مني وبنتي اللي هي سلمى أبو ضيف”.

طرح البوستر الدعائي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وكانت قد طرحت منذ أيام، الشركة المنتجة لفيلم “ليه تعيشها لوحدك”، بطولة الفنانين خالد الصاوي وشريف منير، البوستر الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه في جميع السينمات في مصر يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

خالد الصاوي وشريف منير يجتمعان في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وأعرب الجمهور عن حماسه بتعاون الفنانين خالد الصاوي وشريف منير، في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، ونالت البوسترات إشادات وايعة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عدة ساعات قليلة من طرحه.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” تدور أحداثه في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري .