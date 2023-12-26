في ذكرى ميلاد الفتى الأول..تعرف على آخر كلمات كمال الشناوي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي والذي ولد في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1918 ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس 2011.



من هو كمال الشناوي؟





هو ممثل مصري كمال ولد في 26 ديسمبر 1918 ورحل عن عالمنا 22 أغسطس 2011)، ولد عام 1918 في مدينة ملكال في السودان والذي كان آنذاك مع مصر يشكلان المملكة المصرية، انتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة.

وفي بعض المصادر يشار إلى أنّه ولد يوم 26 ديسمبر لعام 1921م في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

عاش بداية حياته في السيدة زينب، تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كان عضوًا في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم، قدم أكثر من مائتي عمل في السينما والتلفزيون ويعد أحد دنجوانات السينما المصرية.

آخر كلمات كمال الشناوي



وقال خلال اللقاء:"أنا "دنجوان" انا معشوق أكتر من عاشق وأتحبيت كتير عشان فيا تفاصيل مش عايزة اتكلم عن روحي عشان ميقولوش ده مغرور.. ولكن حبيت كتير وحبيت واتألمت وعشت فترات معذب فى الحب ودموع وآلام".

وعن زيجاته قال الشناوي إنه تزوج من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها ابنه محمد، الذي يعمل مخرجًا، والثانية كانت عفاف شاكر، الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية، رغم أنه جمعته علاقة حب بالفنانة، لكنه لم يتزوجها خشية القضاء على هذا الحب، وفق ما قاله ابنه في تصريحات إعلامية، والزوجة الثالثة هي زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، والزوجة الرابعة هي الفنانة الراحلة ناهد شريف، أما الأخيرة فهي اللبنانية عفاف نصري.

ولد محمد كمال الشناوى في مدينة ملكال بالسودان، فى عام 1918 والتى كانت حينها تمثل مع مصر المملكة المصرية وانتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة.

عاش بداية حياته في السيدة زينب، تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كان عضوًا في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم.

في عام 1948 مثل أول أفلامه "غنى حرب"، وفي نفس العام "حمامه سلام" و"عدالة السماء" في عام 1965 أخرج فيلم "تنابله السلطان" وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

وفي مشهد مأساوي، ودع كمال الشناوي الحياة من فوق كرسي متحرك، بعد أن أقعدته الشيخوخة، وفي فجر مثل هذا اليوم من 2011 لفظ الفنان كمال الشناوي أنفاسه الأخيرة، بعد مشوار فني دام 62 عاما، عن عمر يناهز 89 عاما.

وفاة كمال الشناوي





توفي فجر يوم الاثنين 22 أغسطس 2011م، الموافق 22 رمضان من عام 1432هـ، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان

