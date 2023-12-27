نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. حنان يوسف تتعاقد على مسلسل "دون مقابل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة حنان يوسف على المشاركة في مسلسل "دون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.





تفاصيل مسلسل دون مقابل





وتظهر الفنانة حنان يوسف في العمل بشخصية جدة، ومسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقشبطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، ومن بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، وحنان يوسف والعمل من تأليف حسام موسى وإخراججمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.





أحدث أعمال حنان يوسف





انضمت الفنانة حنان يوسف مؤخرًا إلى فريق عمل المداح 4 بطولة النجم حمادة هلال، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.





وتظهر حنان خلال أحداث مسلسل المداح4 في شخصية دجالة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.





أبطال المداح 4





والمداح هو بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد هذا الجزءظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على غرار الأجزاء السابقة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.





وتعاقدت حنان يوسف مؤخرًا على المشاركة في مسلسل العتاولة المنتظر لرمضان 2024،و يشهد المسلسل تجمعًا نجوميًا مثيرًا بجانب النجم الكبير أحمد السقا

مسلسل العتاولة يتضمن مجموعة كبيرة من النجوم البارزين، حيث يشارك فيه أسماء مثل أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسمسمرة، وجاري التعاقد مع باقي نجوم العمل. هذا المسلسل من تأليف الكاتب هشام هلال وإخراج المخرج أحمد خالد موسى. تمتزج فيهالعناصر الشعبية والاجتماعية ليروي قصة مشوقة تأخذ المشاهدين في رحلة مميزة خلال شهر رمضان.

أخر اعمال حنان يوسف



أحدث أعمال حنان يوسف كانت مشاركتها في مسلسل "سفاح الجيزة"، وقد حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وعلى منصاتالتواصل الاجتماعي. العمل جمع مجموعة من النجوم البارزين بما في ذلك أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، دالياشوقي، وعدد آخر من الفنانين. تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وقدمت حنان يوسف أداءً مميزًا بدورها حيث جسدتدور والدة جابر الذي قام بتأديته أحمد فهمي.







