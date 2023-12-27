نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. وليد توفيق وزوجته ضيفا منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول ظهور لهما معًا، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، غد الخميس، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

استضافة وليد توفيق وزوجته في برنامج معكم

ويتحدث وليد وجورجينيا، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

رحلة غناء وليد توفيق

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

وليد توفيق وزوجته يكشفان أبرز المواقف الصعبة ومدى ارتباطهما

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

زوجة وليد توفيق تكشف تفاصيل اغتيال زوجها السابق

وتكشف جورجينا لأول مرة تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.



أخر أعمال وليد توفيق

يذكر أن وليد توفيق، طرح مؤخرًا أغنية أصحاب السعادة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وهو من إخراج ساري منير.