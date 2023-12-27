نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الأولى من Percy Jackson تحقق مشاهدات قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المسلسل الجديد Percy Jackson and the Olympians في حصد نسبة مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص خلال موسم الأعياد.

ووفق ديد لاين، المسلسل الجديد الذي يقدم شخصية بيرسي جاكسون والآلهة الاغريقية القديمة، حصد ما يصل لـ 13.3 مليون مشاهدة لحلقته الأولى خلال 6 ايام فقط من عرضها.

الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians

أيضًا كان قد نجح الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians في حصد نسبة مشاهدات قياسية في وقت قصير.

ووفق ديد لاين، المسلسل الذي طرح للعرض عبر منصة أمازون برايم، سيكون نسخة جديدة من عمل سينمائي طرح بالعنوان نفسه.

وحقق الإعلان الترويجي للمسلسل مشاهدات وصلت لـ 84 مليون مشاهدة خلال 10 ايام فقط من طرحه.

جديد أخبار الدراما في هوليوود

وضمن أحدث أخبار مشاريع الدراما في هوليوود، ما يقوم به الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو من مفاوضات مع شركة الانتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في إطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.