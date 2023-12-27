نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فرقة فرسان الشرق بأوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الإبداع تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عرض "زنوبيا" ملكة الشرق لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف محمد زناتي، إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الخميس الموافق 28 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

عرض زنوبيا على مسرح سيد درويش

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها إلى الموت.

الأدوار الرئيسية

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية مي رزيق ( إمرأة العصر)، شريف صبحي(الموت)، الحياة(حماده شوشه)، ياسمين بدوى ودنيا محمد (زنوبيا)، فاطمة الشبراوى (العراف)، محمد هلال، ابراهيم خالد، نادر جمال (أورليانوس)، عبد الرحمن دسوقى (أذنيه)، هنا مصطفى (راقصة البلاط)، نور عمر وهانى حسن (ملك الفرس) واشرف كوداك (الظلام).

نبذة عن فرقة فرسان الشرق

الجدير بالذكر أن، فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليًا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.