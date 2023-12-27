«نفائس فـي حب الوطن».. معرض تشكيلي بمختلف الاتجاهات والأساليب الفنية

تضمن «114» عملًا فنيا لـ«56» فنانا تشكيليا كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

تصويرـ سعيد البحري:

تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان، وبحضور سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وعدد من أصحاب السعادة والفنانين والمهتمين بالشأن التشكيلي افتتح بمقر الجمعية العمانية للفنون بمحافظة مسقط مساء امس الأول معرض الفنون التشكيلية (نفائس في حب الوطن) والذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري. يأتي المعرض بتنظيم فريق بيت العاقل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للفنون.

ضمت أروقة المعرض (114عملًا فنيا لـ(56) فنانا تشكيليا من ربوع سلطنة عمان وتنوعت مدارس الأعمال المشاركة في الفكرة والاتجاهات والأساليب الفنية وهذا التنوع الفني جعل من المتلقي التأمل في تفاصيل الأعمال الفنية التي شكلتها ذائقة الفنانين المشاركين حيث قدم كل منهم أجمل عملا فنيا أو أكثر.

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