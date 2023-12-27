ناقد موسيقي عن أغنية روبي: 'بتعمل تريند علشان الناس تتكلم عنها'

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، على أزمة أغنية المطربة روبي بعد طرحها أغنية "3 ساعات متواصلة"، قائلا: أنه ضد تلك الأغنية وضد ذلك اللون من الأغاني التي تقال.

تصريحات أشرف عبد الرحمن

وتابع أشرف عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"النقاد قالوا أن مفيش كلمة خارجة.. يعني إيه مفيش كلمة خارجه.. يعني مش معقول تقول لفظ إباحي في الأغنية علشان نقول أنه خارج أو مش خارج!؟، لما بنقيم حاجه في الأغاني بنقيمها بالرمزية، وبعدها هروقك وأشوقك وأدوقك.. إيه الإبداع اللي فيها".

وتسائل الناقد أشرف عبد الرحمن: "روبي بتقول نطفي نار الاشتياق عندما يأتي المساء تتفسر بإيه هيقوموا يصلوا يعني، أنا مش ضد روبي أنا ضد اللي بيتقدم، ولكنها بتعتمد على الإغراء حتى في تصويرها وحفلاتها، وده مبدأ في فنها علشان تكون تريند والناس تتكلم عنها وفي فنانين بيسعوا للتريند من خلال ده".

واختتم أشرف عبد الرحمن، أن نقابة المهن الموسيقيين لم تتخذ موقف مع الفنانة روبي ولم يكن هناك أي إجراء ضدها رادع أو حتى تبين موقفها من الأغنية.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

أغنية 3 ساعات متواصلة

يذكر أن طرحت روبي منذ أيام أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم 3 ساعات متواصلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب والتي حققت نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.