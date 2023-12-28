أحمد الفيشاوي يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "عادل مش عادل"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد الفيشاوي الأغنية الرسمية لفيلم “ عادل مش عادل” عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب أحمد الفيشاوي:'البرومو الوسمي لأغنية هو انتو لسه شوفتوا حاجة، فيلم عادل مش عادل قريبا في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

تفاصيل دور أحمد الفيشاوي

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"

يشارك في بطولة فيلم عادل مش عادل، الفنان أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمد أوتاكا، محمود البزاوي، وآخرين، والعمل من تأليف أدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

السيستم

ويذكرأن الفنان أحمد الفيشاوي قد انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم"،ومن المقرر طرحه بالسينمات قريبًا، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين منهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وآخرون من النجوم، ومن إنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، بدء الفيشاوي في تصوير مشاهده من فيلم "أولاد رزق 3" بالرياض، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، وانضم مؤخرا للجزء الثالث كل من آسر ياسين، ماجد الكدواني، سيد رجب، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان “بنقدر ظروفك”، وهو بطولة نسرين طافش، محمد محمود،عارفة عبد الرسول، إبرام سمير