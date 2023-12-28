"انتظروا المفاجأة".. محمد إمام يشوق جمهوره لأغنية كده لأ من "أبو نسب"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد إمام جمهوره لأغنية جديده بعنوان "كده لأ" من فيلم أبو نسب للفنان احمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك إمام صورة البوستر الرسمي لفيلم أبو نسب وظهر فيه الفنان أحمد سعد، وعلق على البوستر قائلًا: "انتظروا المفاجأة كده لأ ابونسب".





أغنية كده لأ لـ أحمد سعد





وكان قد أعلن المطرب أحمد سعد عن طرح أغنيته الجديدة “كده لأ” من فيلم “أبو نسب”، غدا الساعه السادسة مساء على كل المنصاتالغنائية واليوتيوب، وذلك بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية.





تفاصيل فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.





وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبريالتي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركةحمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى،محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.





أحدث أعمال محمد إمام





وانتهى النجم محمد إمام، مؤخرًا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة،بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ،كما يستعد لفيلم "شمس الزناتي "بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشنويتولي إخراجالعمل عمرو سلامة.





أحدث أعمال أحمد سعد





طرح الفنان احمد سعد خلال الساعات الماضية أغنية "كله فالصو" وهى أغنية فيلم عصابة عظيمة، تجمع الأغنية بين الفنان أحمد سعدوبهاء سلطان، ومنتظر عرض فيلم عصابة موسم رأس السنة السينمائى.