نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مكانك" هدية الهضبة عمرو دياب لجمهوره في العام الجديد حصريا على أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع انغامي يطرح الهضبة عمرو دياب غدا البومه الجديد ( مكانك ) والذى تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف اغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

وصرح المهندس حسام الجمل رئيس أنغامي مصر وشمال إفريقيا بأن هذا الألبوم هو ثمرة التعاون بين أنغامي والهضبة عمرو دياب والذي سيحتوى على مفاجآت كثيرة ترضي جمهور الهضبه وأنغامي.



ووعد الجمل بأن الفتره القادم ستكشف عن مفاجآت احسن واقوى مع الهضبة الفنان الأول فى الوطن العربي والذي تعتز أنغامي بالشراكة معه

آخر البوم عمرو دياب

ويذكر أن عمرو دياب كان قد طرح ألبومه الأخير ( يا أنا يا لا ) فى عام 2021 الذى ضم 12 أغنية أيضا.