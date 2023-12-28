نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يحيي حفل رأس السنة ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان أحمد سعد حفل رأس السنة داخل أشهر الفنادق بدولة بيروت.

وقرر سعد احياء الحفل بلبنان بعد تلقيه أكثر من عرض، حيث استقبل سعد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من عرض لاحياء حفل ليلة رأس السنة إلا أنه فضل لبنان لكونه العرض المناسب له.

تصدرهما الترند

تصدر المطربان بهاء سلطان وأحمد سعد تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنيتهم الجديد “كله فالصو” والتي حققت نجاحًا كبيرًا فورًا نزوله منذ يومين وحصد ١٨٣ الف مشاهدة والمركز السادس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية كله فالصو هي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

كلمات الأغنية

لو تيجى سيرتك قدامي

بفضل أقول أنا مش هشتاق

و دقيقة وأرجع في كلامي

ليه هو اأنا برج الجوزاء ؟

ولا أنا واقع في عصابة

ولا أنا عندك بتغابة

ولا أنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين

خليت الحلوين غلابة

Fake كله فالصو وكله

إلا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت اصلى ختمك عليك

كله في الجمال ده صينى

وانت بس اللى قارينى

ولا حاجه تملى عينى

غيرك ياللى العين عليك

Fake كله فالصو وكله

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وطرح صناع فيلم عصابة عظيمة البوستر التشويقي الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، رنا رئيس.