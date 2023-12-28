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أحمد سعد يحيي حفل رأس السنة ببيروت

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أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان أحمد سعد حفل رأس السنة داخل أشهر الفنادق بدولة بيروت.

 

وقرر سعد احياء الحفل بلبنان بعد تلقيه أكثر من عرض، حيث استقبل سعد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من عرض لاحياء حفل ليلة رأس السنة إلا أنه فضل لبنان لكونه العرض المناسب له.

تصدرهما الترند

تصدر المطربان بهاء سلطان وأحمد سعد تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنيتهم الجديد “كله فالصو” والتي حققت نجاحًا كبيرًا فورًا نزوله منذ يومين وحصد  ١٨٣ الف مشاهدة والمركز السادس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وأغنية كله فالصو هي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

كلمات الأغنية 

لو تيجى سيرتك قدامي

بفضل أقول أنا مش هشتاق 

و دقيقة وأرجع في كلامي

ليه هو اأنا برج الجوزاء ؟

ولا أنا واقع في عصابة 

ولا أنا عندك بتغابة  

ولا أنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين 

خليت الحلوين غلابة

 Fake كله فالصو وكله  

إلا بس جمال عينيك 

كله نازل نقش فيك 

وانت اصلى ختمك عليك 

كله في الجمال ده صينى 

وانت بس اللى قارينى 

ولا حاجه تملى عينى 

غيرك ياللى العين عليك 

Fake كله فالصو وكله  

الا بس جمال عينيك 

كله نازل نقش فيك 

 

وطرح صناع فيلم عصابة عظيمة البوستر التشويقي الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، رنا رئيس.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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