نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي برفقة طاهر أبو ليلة من كواليس "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة له برفقة الفنان طاهر ابو ليلة من كواليس فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا: "فيشاوي وطاهر ابو ليلة هيولعوها في بنقدر ظروفك".





قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعى كل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

أحدث أعمال احمد الفيشاوي



وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلىنوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياتهبالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء،ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافةلعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم "السيستم"



ومن جانبه، انتهى مؤخرًا الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخلكواليس العمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعملمن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.





آخر أعمال طاهر أبو ليلة





وشارك طاهر أبو ليلة مؤخرًا في عدد من الأفلام السينمائية مؤخرًا، أبرزهم فيلم مستر إكس، بطولة الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد،وشارك بالعمل كلًّا من الفنان محمد عبد الرحمن، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، صبري فواز، محمود حافظ،مصطفى خاطر، وغيرهم.

وكذلك فيلم ودولارات دولارات، الذي عرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك في بطولته كلًّا من الفنان نضال الشافعي، منة فضالي، صلاحعبد الله، هالة فاخر، مدحت تيخا، وغيرهم.