نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سوء حالته الصحية.. حلمي بكر يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الملحن حلمي بكر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت زوجته سماح القرشي، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي نقل على أثرها إلى المستشفى.

تصريحات زوجة حلمي بكر



وقالت سماح القرشي في تصريحات صحفية لها أن الملحن حلمي بكر مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية، ولكنه يعاني مؤخرًا من توقف كامل لحركة رجليه، وطالبت من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.



وأوضحت السيدة سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر أن المطربة نادية مصطفى، وعاطف إمام، يحرصان على زيارته باستمرار.



تعرض حلمي بكر للسرقة



وفي وقت سابق تعرض الملحن "حلمي بكر" للسرقة من مدير أعماله، حيث سرق منه مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، واستمعت النيابة لأقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي.



وقال محامي الموسيقار أمام جهات التحقيق، أن المدعو "نور"، والذى كان يعمل مدير أعمال "حلمي" قام بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيهًا مصريًا بعد إيهامه بربط المبلغ المالي في أحد البنوك، وحضر أحد موظفي البنك وأخذ توقيع موكله بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه.