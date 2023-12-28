نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح لقطات تشويقية جديدة من فيلم Joker: Folie à Deux في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد المخرج تود فيليبس لنشر لقطات تشويقية جديدة من فيلم Joker: Folie à Deux المقبل بمناسبة أعياد الكريسماس، هذه المرة ظهرت بها النجمة ليدي جاجا بشكل واضح إلى جانب واكين فينيكس.

ونقلت ديلي ميل، هذه اللقطات الجديدة التي نشرت لتشويق المتابعين بشأن العمل السينمائي المنتظر، الذي يطرح كجزء ثاني من بطولة فينيكس في الدور الرئيسي.

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.

عالم DC السينمائي

وفي الوقت الحالي تستعد شركة ستديوهات DC لبداية جديدة، بعد تولي جيمس جان لإدارة ستديوهات عالم أفلام Dc، وإعلانه عن العمل على إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، التي سيبني عليها عالم سينمائي يستمر على مدار السنوات العشر القادمة.

ومنذ تولي جيمس جان لإدارة ستديوهات dc، اتخذ عدد من القرارات المثيرة للجدل، والتي قابلها عشاق هذا العالم بالرفض.

كان أبرز هذه القرارات، الغاء عودة هنري كافيل لتجسيد شخصية سوبر مان بعد الإعلان عن عودته رسميًا، بظهوره كضيف شرف في فيلم بلاك آدم من بطولة دوين جونسون.

جديد الأعمال الدرامية

وكان قد انطلق تصوير مشاهد الموسم الختامي من مسلسل Flash الذي تستوحى أحداثه من القصص المصورة التابعة لعالم dc.

المسلسل من أكثر مسلسلات عالم dc للقصص المصورة استمرارًا في العرض، حيث طرح منه حتى الآن ما يصل لـ 9 مواسم منذ بداية عرضه في عام 2014.