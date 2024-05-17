العالم اليوم - دوي انفجار عنيف في مأرب والحوثي يؤكد إسقاط مسيّرة أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 02:18 صباحاً - أكدت مصادر محلية يمنية بسماع دوي انفجار عنيف هز مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

ورجحت مصادر أن يكون الانفجار ناتج عن صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها في مديرية صرواح. وقالت ميليشا الحوثي إن الانفجار وقع بعد إسقاطها طائرة مسيرة بدون طيار في مأرب. ولم يصدر أي تأكيد بعد من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

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