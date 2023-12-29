إيناس الدغيدي لـ "حبر سري": "الموت حاجة حلوة ومنتظرة يوم وفاتي لكن محبش المرض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها لا تخاف من الموت وتنتظره ولها نظره روحانية وقدسية في التعامل مع الموت، قائلة: "مش بخاف من الموت خالص ولما احب حد أقوله ان شاالله تموت وعندي اعتقاد في الموت غريب واعتقاد أن في حياة بعد الموت أكثر راحة وصفاء".

وأضافت إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن لديها اعتقاد خاص بها أن الحياة بعد الموت أريح وأحلى وأنقى وروحانية جدا، قائلة: "دائما نفسي أشوف الموت وشايفة حاجة حلوة قوي في الموت، والموت عندي شيء جميل بس مش عايزة المرض وانتظر اليوم ده".

وتابعت المخرج إيناس الدغيدي: "دي حاجة غريبة جوايا وفي النهاية أنا هسيب أحبابي وهيجي يوم وأسيبهم وأنا جدة وعندي بيت وهسيبهم في يوم من الأيام، والموت عندي له قدسية داخلية وروحانية وعالم بتاعي عايشة فيه".