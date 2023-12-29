ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية: هذه الدورة استثنائية وتحمل إسم فلسطين (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أول أمس افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية للدورته الثالثة للأفلام القصيرة بدار الأوبرا المصرية برئاسة د. ياسر محب وعلى هامش الافتتاح كان للفجر الفني نصيب في لقاء مع رئيس المهرجان.

د.ياسر محب

كشف د. ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية للدورته الثالثة أن هذه الدورة استثنائية عن باقي الدورات خاصةً في ظل هذه الفترة وما يحدث في البلاد وخاصةً لدولة فلسطين الشقيقة وما يحدثه في غزة من العدو الإسرائيلي.

و أكد أن هذه الدورة تردد كثيرًا قبل أن يقيمها وترددت أيضًا وزراة الثقافة في إقامتها ولكن جاء القرار تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أن سيقام المهرجان دون احتفالات أو أغاني أو تسليط الضوء بشكل غير لائق في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وفلسطين خاصةً.

و أوضح أن وجهته أيضًا الصعوبات في الأفلام القصيرة فبسبب ما حدث في دولة فلسطين قد أزال عدد من الأفلام القصيرة التي لا تليق بهذه الحدث وأن الدورة هذه بإسم “ فلسطين ”

و أردف حديثه عن أن هذه الدورة تحتوي بكثرة عن أفلام تتحدث عن القضية الفلسطينية وأن يجب السينما تتحدث في هذه الفترة خاصةً عن القضية الفلسطينية حتي يستطيع العالم معرفة الحقيقة وأن ما يحدث هذا من ظلم يجب أن يجد له