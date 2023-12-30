نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. من هي داليا شوقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة داليا شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب اعتذار داليا عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، يتساءل الجمهور عن الفنانة التي ستجسد شخصيتها، ظهرت أميرة أديب في "البرومو" الخاص بالمسلسل كذلك قامت بنشر عدة صور لها على حسابها بموقع انستجرام ويظهر من الصور أنها هي من ستجسد شخصية "هند" ضمن أحداث العمل، أعرب الجمهور عن انزعاجه لاعتذار داليا شوقي عن المشاركة في المسلسل، وجاءت التعليقات: «كنت بحب هند أوي»، وكتبت أخرى: «زعلانة.. هتوحشينا جدًا»، وكتبت أخرى: «أنتِ بالنسبة لي كنتِ البطلة الحقيقية في الحكاية، بجد كنت بتفرج عشانك»، وكتبت متابعة: «هتوحشينا بجد كان أداؤك للدور رائعًا».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن داليا شوقي..

حياة داليا شوقي

ولدت الفنانة داليا شوقي في 26 نوفمبر عام 1994 ودرست التسويق والمسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي ابنة الممثّلة المصريّة منال الفطاطري وشقيقة الممثلة بسنت شوقي، اهتمت بالفن في سن مبكرة فدرست التسويق والمسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مسيرة داليا شوقي الفنية

وبدأت الفنانة داليا شوقي مشوارها الفني بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء فترة دراستها كما شاركت بالتمثيل في عدد من العروض المسرحية على مسرح الهناجر ومسرح الهوسابير مثل مسرحية «دقة بدقة» للأديب الإنجليزي شكسبير، ثُم أخذت تشق طريقها بعد تخرجها فشاركت في فيلم قصير بعنوان «مكتوب»، وفي عام 2018 بدأت مسيرتها الفنية الحقيقية حين شاركت في مسلسل كأنه امبارح، لتتوالى أعمالها الفنية بعد ذلك وتشارك في عدد من الأعمال السينمائية التليفزيونيّة كان من أبرزها فيلم توأم روحي ومُسلسل خارج السيطرة الذي عُرض على منصة شاهد في عام 2021، وهي المنصة الرقمية التابعة لشبكة قنوات إم بي سي، ومسلسل البحث عن عُلا الذي عُرض على منصّة نتفليكس في عام 2022.

أبرز أعمال داليا شوقي

الأفلام: 5 جولات، ميكروباص (فيلم قصير)، توأم روحي، مكتوب (فيلم قصير).

المسلسلات: أحلام سعيدة، العائدون، البحث عن علا، خارج السيطرة (حكاية فوبيا)، النهاية، قوت القلوب، كأنه امبارح.

المسرحيات: كوكو شانيل