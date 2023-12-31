نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة إحسان القلعاوي.. تعرف على علاقتها ببناتها الثلاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوي والتي لقبها الجمهور بـ "أم الطيبين" والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر عام 2008

من هي إحسان القلعاوي؟



هي ممثلة مصرية ولدت في 26 إبريل عام 1932 وتوفيت في 31 ديسمبر عام 2008.

حصلت إحسان القلعاوي على ليسانس آداب لغة فرنسية ثم تخرجت في معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الإذاعي في الخمسينات من القرن الماضي، عملت في الإذاعة والسينما، وفي السنوات الأخيرة تفرغت لعملها في التلفزيون، وقد ساعدتها ملامحها، وبدانتها على تجسيد أدوار الزوجة غير المرغوب فيها، مثل دورها في "السمان والخريف"، ومع تقدم العمر عملت في دور الأم الصلبة، أو الحماة القاسية، وقد تم تكريمها من التلفزيون المصري عن دورها في مسلسل "هارب من الأيام".

علاقة إحسان القلعاوي ببناتها

وتحدثت ابنتها إيناس فى أحد البرامج التليفزيونية، بأن بنات إحسان القلعاوي اكتشفوا مرضها بالصدفة بعد إجرائها تحاليل، خاصة أنها كانت تتحامل على نفسها وتواصل عملها طوال الوقت، مضيفة أنها دخلت المستشفى بمصر وبعدها سافرت إلى أمريكا لابنتها لتلقى العلاج هناك ومكثت 6 أشهر فقط ورحلت هناك، لافتة إلى أن فى فترة مرضها كان الدكتور أشرف زكى دائم التواصل معها للاطمئنان عليها وأيضًا الفنانة رجاء الجداوى وكريمة مختار كذلك.

وفى برنامج آخر حلت فيه ابنتها الثانية مايسة وتحدثت عن الجانب الإنساني لوالدتها إحسان القلعاوى حيث أكدت أنها أم قوية وتمتلك حنية كبيرة فى نفس الوقت وربت بناتها على أن العلن هو سلاح أى حد منهن، موضحة أن بناتها كن بالنسبة لها كنز لأنها لم يكن لها سوى شقيق واحد وهو الفنان الراحل محمود القلعاوى مضيفة أنها مثلما تربت فى جو وبيئة التعليم فيها هو أهم شىء وأن العمل عبادة.



وفاة إحسان القلعاوي

توفيت في 31 ديسمبر 2008 بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كانت تقيم مع ابنتها إيناس التي تقيم هناك إضافة إلى علاجها في أحد مراكز نيوجيرسي حيث دفنت بمقابر المسلمين بالولايات المتحدة.