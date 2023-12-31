بسبب فيلم الغربان.. مي عمر تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة مي عمر تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد قرب انتهاءها من تصوير أحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل عنوان الغربان.

قصة فيلم الغربان



تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في وتدور قصة فيلم الغربان في إطار مليء بالإثارة والتشويق ويعود لفترة الأربعينيات وتحديدًا أثناء الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل وهزيمة ألمانيا.

وكان الفنان عمرو سعد قد كشف تفاصيل فيلم الغربان الذي يعكف على تصويره خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفيلم تكلفته باهظة.

وقال عمرو سعد خلال لقائه مع عرب وود: فيلم الغربان هياخد 12 أسبوع تصوير وفاضلنا أسبوعين بس، والفيلم فيه صعوبات كبيرة جدًا وبنصور في أكتر من بلد في العالم وفي فترة الأربعينات.

وأضاف عمرو سعد: فيلم الغربان هو أكبر فيلم في تاريخ السينما المصرية من حيث ضخامة الإنتاج.







أبطال فيلم الغربان

العمل من إخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وإنتاج سيف العريبي.

آخر أعمال مي عمر





يذكر أن آخر أعمال مي عمر هو مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة" والمكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".