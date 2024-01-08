“وقعت وقعة مزيكا".. إصابة زينة في ذراعها بعد سقوطها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة زينة عن إصابتها في ذراعها أثر سقوطها، خلال الساعات القليلة الماضية ولم تصريح بأي تفاصيل أخرى.

ونشرت الفنانة زينة صورة لها ويدها مصابة، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ؟إنستجرام"، وعلقت قائلة: “وقعت وقعة مزيكا.. الحمدلله قدر الله وما شاء فعل”.

فيلم "الإسكندراني"



يذكر أن آخر أعمال زينة فيلم "الإسكندراني"، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرون من النجوم.