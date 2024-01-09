نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار وسط الجليد في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي وسط الجليد، ومرتدية سوت باللون البينك، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

آخر أعمال ياسمين صبري



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري فيلم "أبو نسب"، الذي يعرض حاليًا في السينمات بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ، وش في وش، العميل صفر، ڤوي ڤوي ڤوي، بلوموندو، سنة أول خطف، البعبع، الخميس إللي جاي.

دعم ياسمين صبري لشعب فلسطين

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد تطوعت مؤخرًا في جمعية الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” حيث كتبت: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».