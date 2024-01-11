نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء تحيي حفل للموسيقار محمد الموجي على مسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق ‏11 يناير الجاري على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".

باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجى

يتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي منها موسيقى:"قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها"، أداء كل من: ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبه.

سلسلة حفلات مخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

حفل لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل بأوبرا الإسكندرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، قدمت حفل لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وقدم خلال الحفل عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما قدم لجمهوره عدد من أعمال عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم.