تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "موحشتكبش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة “موحشتكش” والذي طرحها منذ يومين لتحصد المركز الأول وتحقق ٥،٩٣٧ مليون مشاهدة.

و في السياق ذاته حققت أغنية “موحشتكيش” عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عبر خاصية الأستوري والمنشورات نجاحًا ساحقًا وباهر وليس فقط عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية “موحشتكيش”

شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن

أحسها من غيرك

معقول أكون موحشتكيش

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

عندك خلاص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات ذكريات آه

واللي فاضلي مني آه آه

بيلف صوتك في المكان

لسه صورنا على الرفوف

وكلام كتبته من زمان

وضحكتك بين الحروف

إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه

إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه

ولا عمر قلبي في يوم هيحس

بواحده تانيه غيرك

معقول أكون موحشتكيش

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

عندك خلاص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات ذكريات آه

واللي فاضلي مني آه آه