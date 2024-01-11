خالد النبوي يشيد بموقف دولة جنوب افريقيا في محاكمة الكيان المحتل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد النجم خالد النبوي بالدور الكبير الذي قامت به دولة جنوب افريقيا اليوم في دفاعها عن الشعب الفلسطيني وإدانة الكيان المحتل، وذلك أمام المحكمة الدولية.

وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر اكس، حيث نشر علم الدولة وكتب جنوب إفريقيا.

خالد النبوي

خالد النبوي يصف الشعب الفلسطيني بأنه أعظم شعوب الأرض:

وفي سياق آخر قد تحدث النجم خالد النبوي عن الشعب الفلسطيني وذلك في حلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه sold out المذاع عبر شاشة CBC.

أظهر الفنان خالد النبوي عرفانه وتكريمه للأم الفلسطينية التى ضحت بأبنائها من أجل فلسطين، قائلًا: "إحنا بنقف مش حداد لا تكريم وتشريف واعتراف بأن أعظم إنسان النهاردة على وجه الكرة الأرضية هي الأم الفلسطينية اللي بتوهب ولادها فداءً ونضالًا لاسترداد الأرض ومفيش أغلى من الأرض، وقبل ما نتكلم عن الأم الفلسطينية أو الفلسطيني لازم نفكر كتير ونحط نفسنا مكانهم ونشوف مين فينا يقدر يستغنى عن ضناه أو يضحي بيه أو يوهبه فداءً لقضية هو مؤمن بيها من 75 سنة".

خالد النبوي

عبر الفنان خالد النبوي عن إعجابه بنشر الوعى بين الشباب بشأن القضية الفلسطينية قائلًا: "الجيل الجديد مبهر في الحياة، وده عظمته جاية من عظمة الأهل اللي ربوا ولادهم بالطريقة دي، النهاردة بنشوف أولاد عندهم 14 سنة بيتابعوا ما يحدث في غزة، سنهم صغير بس شوف بيكتبوا إيه، ده أمل عظيم بيخلي العدو دايمًا غيران منك، هو ده نقطة قوتك، واللي بيدي الأمل النهاردة الأم الفلسطينية وتستغرب أوي من حجم الوحشية، مش معقول حجم اللاإنسانية اللي حاصل".

خالد النبوي يشارك في السباق الرمضاني 2024:

ويذكر أن ينافس خالد النبوي في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل إمبراطورية ميم، وقد بدأ النبوي التصوير اليوم في منطقة المعادي.

وتدور القصة حول أب يتمرد الاولاد عليه، ويقرون عمل انتخابات واختيار حاكم يحكم الأسرة، والأب يوافق وقرروا اختياره في النهاية لأنهم يحبون والدهم، من المقرر ان يكون 15 حلقة، حيث أن هذه الأعمال البسيطة في عدد الحلقات تكون محببة لدى الجمهور ما دام اكتملت أحداث القصة ووصلت الفكرة للمشاهد.

خالد النبوي

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وجدير بالذكر أن يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم بجانب خالد النبوي كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.