المرة دي كمنتج.. عزيز الشافعي ينتج أغنية “مخدوعة” لـ فيروز أركان

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن عزيز الشافعي فيديو لأغنية قام بانتاجها للمطربة فيروز أركان بعنوان “مخدوعة” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق عزيز الشافعي على الفيديو قائلًا: “المره دي كمنتج مش ملحن عايزكم تسمعوا غنوة الرائعه فيروز أركان الجديده مخدوعة من ألحانالمبدع الجامد أخويا مدين اللي كل جملة بيلحنها مليانه شجن وابداع وبتلمس القلب”.





وتابع:”هو عارف قد ايه انا بحب شغله وبعتبره من أهم وأحسن ملحنين الجيل، وو بعتز بصداقتنا وبالعشره الجميله إلى بينا وبشكرههو والشاعر المتمكن عبد الرحمن محمد والموزع الموسيقي الغالي والصديق اسامه عبد الهادي على التحفه الفنيه دي إلى بتمنى تعجبكم”.





تفاصيل أغنية مخدوعة لـ فيروز أركان





وأغنية مخدوعة من كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع اسامة عبدالهادي.









كلمات أغنية مخدوعة لـ فيروز أركان





آيوة انا يمكن اكون مخدوعة

بس لعلمك مش موجوعة

عادي وقعت هقوم نفسي

انا راسي هتفضل مرفوعة





مش فارقة اتساب أو اسيب

ماحصلش نصيب

مش واقفة عليك الدنيا

اية يعني خسرت حبيب

فيها ايه مش عيب

العيب اني اضعف ثانية





ايوة انا مش هنساك يسهولة

بس انا عشت معاك مقتول

لازم اجمد قلبي واقوى

ماتعودتش اعيش مذلولة





مش فارقة اتساب أو اسيب

ماحصلش نصيب

مش واقفة عليك الدنيا

اية يعني خسرت حبيب

فيها ايه مش عيب

العيب اني اضعف ثانية"





أحدث أعمال عزيز الشافعي





ونجح الشاعر والملحن عزيز الشافعي، في تحقيق نجاحًا كبيرًا من خلال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية" ما بتغبيش “، وأغنية” المعنويات مرتفعة "فقد تصدرا التريند فور طرحهم.





تفاصيل ألبوم عمرو دياب مكانك

وكان النجم عمرو دياب قد طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهم بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحنمدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، “سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، ألحانمحمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم،

“معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم،"ظبط مودها “كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى،توزيع عادل حقي، و” اخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم،" مكانك" كلمات تامر حسين، لحنعمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم،

“ ياقمر” كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم

لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي،" الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامةالهندي،" ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي،توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.