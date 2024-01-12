نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسم شهاب يطرح أغنيته الجديدة "شايل الوجع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان سمسم شهاب، أغنيته الجديدة بعنوان "شايل الوجع"، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية "شايل الوجع" من كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة.

ويذكر ان طرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قسما بالله" دعما للشعب الفلسطيني والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

ومن ناحية أخري، تعرض المطرب الشعبي سمسم شهاب لحادث سير فجر اليوم الثلاثاء، وأعلن عن الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” وطمأن جمهوره بأنه قد نجى من الموت هو وأبنائه، وقد وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بمحافظة الجيزة وعاينت سيارته التي تهشمت.

ونشر سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” صور سيارته بعد تعرضها لحادث سير بمنطقة الجيزة، وعلق عليها قائلًا:" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل، الحمدلله نجانى ربي من أجل أولادي الحمدلله".