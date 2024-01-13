أحمد سعد يستعد لطرح "بعتذرلك" والجمهور: 'المفروض تعتذر لأم بناتك'

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الجدل شهدها الفنان أحمد سعد منذ قليل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد نشر بوستر أحدث أعمالة الفنية الجديدة " بعتذرلك " دون توضيح منه عن تفاصيل هذا المشروع الفني سواء كان عمل غنائي أو درامي.

الجمهور يتفاعل مع " بعتذرلك "

لكن تفاعل معه الجمهور حول إسم العمل الفني الذي حمل أسم " بعتذرلك " ووجه له إنتقادات أنه من الأفضل أن يعتذر لأم بناته ويرجعها تاني، وضمن التعليقات الأخرى التى صاحبت المنشور الذي نشره أحد الجمهور قال له: أنت إعتذرت لنص فتيات مصر كلهم.

أحدث أعمال احمد سعد

الجدير ذكره أن احمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة " بعتذرلك " ضمن سلسلة من الأغنيات التى طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت أغنيات سنجل ضمن ألبومه الجديد أو اغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية مثل كده لأ تم طرحها في فيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري وأغنية فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس " كده فالصو" وكانت ديو غنائي مع بهاء سلطان.

احمد سعد يطرح اغنية "كده لأ"

وكان أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024، الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" تابعة لفيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام، الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنع إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.

احمد سعد يطرح اغنية "كله فالصو"

أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، الذي يقوم ببطولته الفنانة إسعاد يونس، في هذه الأغنية، شاركت إسعاد يونس أيضًا، وكتب كلماتها مصطفى البرنس وفلبينو، وصاغ أحمد طارق يحيى اللحن، وتم إنتاجها بواسطة شركة مزيكا برعاية المنتج محمد جابر.

كلمات أغنية “ كدة لا ”



كدا فجأة



بتدق ف قلبى الدقة



مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه



دا شرير



دا خطير



دا ماشوفتش زيه كتير



مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير



انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه



وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه



ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش



متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش



فيه شراسه

ساقع سخن دا ف ازازة



الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه



بتسوح



طاب اروح



انا مالى بزن بنوح



لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين لاتكونشى الحاسة السادسة



انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه



وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه



ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش



متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

أغنية كدة لا