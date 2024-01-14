نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هستنى رأيكم.. أميرة الديب تحرص على حضور العرض الخاص لمسلسل وبينا ميعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة أميرة الديب مساء أمس على حضور العرض الخاص لأحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم وبينا ميعاد والذي يعرض حاليًا على قناة dmc.

منشور أميرة الديب

وقامت أميرة الديب بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: ‘من العرض الخاص لمسلسل وبينا معاد الجزء الثاني’.

وأضافت: ‏'الحمد لله سمعت كلام جميل مش هنساه من ناس بحبها وبتلهمني جدًا بعد عرض الحلقة الأولى'.

واختتمت: ‘‏ممتنة للفرصة دي كانت خطوة جريئة شوية فأتمنى أكون خفيفة على قلبكم وهستني رأيكم’.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، في تمام الساعة 8 مساءًا على قناة dmc الفضائية، على أن تعرض الحلقة 2 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على منصة Watch it قبل عرضها على شاشات التليفزيون.