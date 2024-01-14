نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني تريند البحث جوجل، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقاته مساء اليوم.

قصة مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

وشهدت أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وقوع مشاجرة بين صبري فواز وشيرين رضا، وذلك بعد أن خصمت له الأخيرة 4 أيام بسبب تأخيره في العمل، فيما تقدم أروى برنامج تليفزيوني ويتصل بها يوسف خلال العمل فتمتنع عن الرد عليه لينزعج الأخير.



ويقرر صبري فواز في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني أن يحتفل بنجاح مسلسل هند الجديد ويعزم الأسرة على الطعام، لتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني بإلقاء القبض على مراد.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر تأليف وإخراج هاني كمال، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

مواعيد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc، وتعاد في الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة والواحدة والنصف ظهرا، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السبت ويعاد في اليوم التالي في الساعة الخامسة صباحًا، والرابعة والنصف عصرًا.

اعتذار داليا شوقي عن مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يذكر أن أعلنت داليا شوقي عدم مشاركتها في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني قائلة: بالنسبالي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد مقدرتش اكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي اشياء تانية كتير.

وأضافت: ‎الأمانة راحت لشخص انا بحبه جدًا وبتمني التوفيق للجميع. شكرًا علي كل رسايلكم وعلي حبكم..يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني.