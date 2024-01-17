أبرز تصريحات كريم الحسيني في برنامج "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان كريم الحسيني ضيفًا في برنامج “صاحبة السعادة”، والتي تقدمه الممثلة والاعلامية إسعاد يونس، وكشف خلال اللقاء عن كواليس مسرحية “مغامرات جيمو”، وغيرها من الأمور.



وقال الفنان كريم الحسيني أن مسرحية مغامرات جيمو من إنتاج البيت الفني للمسرح، وإخراج محمد العشري، ومن تأليف صلاح متولي، وأشعار وألحان بلال إمام وأحمد الناصر.



كريم الحسيني يكشف عن فكرة مغامرات جيمو

وكشف كريم الحسيني عن الفكرة العامة لقصة “مغامرات جيمو”، مؤكدًا على أنها تتمحور حول شخص يدعى جيمو، كان يبحث عن الشهرة، ولم يكن يعلم معنى كلمة تريند، فكان يظنه رجلًا في البداية، ودخل مدينة ما، وجد الناس لا يضحكون ولا يرتدون ملابس ملونة.



وتابع:" اكتشف أن هؤلاء الناس محبوسين وممنوع عنهم أي شيء، وتخلى عن حلم الشهرة مقابل أن يرسم البسمة على وجود هؤلاء، هذه هي الفكرة العامة عن العرض ".



وأشار كريم الحسيني إلى أن العرض يستهدف دمج ذوي القدرات الخاصة مع المجتمع، مُضيفًا:" فالفكرة أن يكون معنا 11 من ذوي الهمم بقدرات مختلفة مع مجموعة من الأطفال، ونبدأ في تقديم عرض موسيقي مبهر، تستفيد منه الناس حتى الكبار".

آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني الفنية، مشاركته في بطولة فيلم "الحب بتفاصيله" إلى جانب: محمد نور وملك قورة وعلاء الحسيني ومادلين طبر، وهو من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار وإخراج محمد حمدي، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.