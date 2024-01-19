حفل صلاح الشرنوبي يشعل الرياض و يتصدر الترند بالتزامن مع انطلاقه على مسرح أبوبكر سالم

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي، موقع التدوين إكس "تويتر" سابقاً، وذلك قبل ساعات من انطلاقه ضمن فعاليات موسم الرياض، وعبر موقع التدوين إكس، دوّن الكثير عن استعداده لحضور الحفل سواء من خلال البث المباشر أو التواجد مباشرة في الحفل الذي يحييه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.

حفل صلاح الشرنوبي حفل صلاح الشرنوبي يقام على مسرح أبو بكر سالم ويقدمه كل من أصالة ، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، وائل جسار، أسماء لمنور ،راغب علامة، ويأتي هذا الحفل تكريماً للملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي، على ما قدمه طوال مسيرته الفنية من ألحان رائعة لعدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي، والتي لا تزال محفورة في أذهان جمهور الطرب والغناء،وتزامناً مع هذا الحفل المرتقب، سنتطرق من خلال التقرير التالي إلى أبرز الألحان التي قدمها صلاح الشرنوبي لعمالقة الغناء.

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صلاح الشرنوبي وخلال مسيرته الفنية تعاون الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي مع عدد من كبار المطربين في الوطن العربي، منهم المطربة وردة الجزائرية؛ حيث لحن لها العديد من الأغاني، والتي حققت نجاحاً كبيراً، ومن أبرزها "بتونس بيك، حرمت أحبك، نار الغيرة"، كما تعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف من خلال تلحين عدد من أشهر أغانيه، ومن أبرزها "كلام الناس، أصعب فراق، الحب الأولاني، إرضى بالنصيب، ليل العاشقين"، والعديد من الأغاني الأخرى. كما تعاون أيضاً الملحن صلاح الشرنوبي مع الفنانة الراحلة ذكرى في واحدة من أشهر أغنياتها، وهي أغنية "الأسامي"، ووضع الألحان لعدد من الأغاني للفنان إيهاب توفيق، ومن أبرزها "مالهمش في الطيب، مغرم غرام، العالم منتهاش"، وشهد المشوار الفني للملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي التعاون مع مطربين آخرين ومنهم وديع الصافي، سميرة سعيد، أصالة، ميادة الحناوي، لطيفة، مدحت صالح، عبد المجيد عبد الله ومحمد فؤاد.

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