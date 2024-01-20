حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 08:30 صباحاً - أعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، عن وفاة شقيقة الفنان محمد منير، منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضيفاً أنه ستشيع جثمانها اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر عبر صفحته على موقع الفيسبوك منشورًا نصه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد شقيقة نجمنا الكبير محمد منير».

وتابع: «ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات».

وقال الكاتب الصحفي محمود موسي: «خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة».