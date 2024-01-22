نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركى آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان شيكو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" صورة تجمعه بـ المستشار تركي آل الشيخ ونخبة من نجوم الوسط الفني المصري في مدينة الرياض.

ضمت الصورة عدد من نجوم الوسط الفني في مصر أبرزهم أحمد حلمي ومنى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، محمد إمام، رامي إمام، شيكو، منة شلبي، آسر ياسين، كريم محمود عبد العزيز، برفقة معالي المستشار تركي آل الشيخ.

ومن جانب آخر، يستعد كلًا من الفنان كريم محمود عبد العزيز لعمل درامي جديد يجمعه بـ الفنان شيكو بعنوان “خالد نور وولده نور خالد”، إخراج محمد أمين، ومن المقرر الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل الإعلان عن بدء التصوير، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

آخر أعمال شيكو

يذكر أن شيكو حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض مسلسل اللعبة 4، عبر منصة شاهد الفترة الماضية، وشاركه بطولته هشام ماجد، وضم العمل أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.