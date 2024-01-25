نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنت أصول وفي بينا احترام".. أول تعليق من أحمد العوضي على زيارة ياسمين عبد العزيز له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم أحمد العوضي جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة واحتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر مؤشر البحث جوجل فور إعلان خبر مرضه، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب".

كشف الفنان أحمد العوضي، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث قال في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر": "الكلام اللي اتقال كان كتير هو اهتمام بالحالة الصحية، أنا كنت بصور طول الوقت وبطلع من التصوير على التمرين والعكس".

وتابع العوضي: "جالي دو برد وأهملت فيه وأنا اتعافيت على نفسي لغاية ما حصلي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أتحجز أربع أيام في المستشفى علشان الإهمال اللي بعمله ودخلت واتحجزت وأنا هخرج بكرة إن شاء الله".

وعن سؤاله عن طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، علق أحمد العوضي قائلًا: "أنا وياسمين حالة خاصة والعالم كله كان معانا حتى أعلنا انفصالنا بشكل رسمي، وأول ما ياسمين سمعت أن أحمد تعب في التصوير كلمتني وكانت أول واحدة قولتلها، أنا روحت المستشفى وقعدت معايا وكانت كل يوم معايا وده مش جديد عليها وهي ست أصيلة وفي بينا احترام وأصل وكل اللي بيتقال عنا أنا بفسره حب حتى لو كان غلط".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".