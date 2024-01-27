نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 21 مليون مشاهدة.. تامر حسني يتصدر يوتيوب بـ “موحشتكيش” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجم الجيل الفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيته الجديدة، “موحشتكيش”، وذلك بعد اسبوعين من طرحها، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واحتل تامر حسني، المركز الحادي عشر على يوتيوب، وتخطت الأغنية منذ طرحها حاجز الـ 21 مليون مشاهده، عبر التطبيق، لتكون ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا واستماعًا.





صناع أغنية “موحشتكيش”





فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني يوصف بأنه فيلم قصير وليس مجرد فيديو كليب، وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في بطولة الكليب.





كلمات أغنية “موحشتكيش”





شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن

أحسها من غيرك

معقول أكون موحشتكيش

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفراق مفارقتنيش

بعدك خالص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات ذكريات اه

واللي فاضلي مني اه

بيلف صوتك في المكان

لسه صورنا على الرفوف

وكلام كتبته من زمان

وضحكتك بين الحروف





آخر أعمال تامر حسني

وطرح الفنان تامر حسني منذ يومين، فيديو كليب “معلش”، مع مطرب الراب “زاب ثروت”، والأغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.