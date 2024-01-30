نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عودة ميرنا وليد للدراما بمسلسل "تعويذة رشيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ميرنا وليد لـ "دوت الخليج الفني" عن عودتها للدراما المصرية خلال الفترة القادمة، من خلال مسلسل " تعويذة رشيدة "، وأنها أوشكت على الانتهاء من تصويره، ويشارك في بطولة العمل، سميرة عبد العزيزة وعايدة رياض وعمرو رمزي وايناس مكي وأحمد فوزي وإخراج حاتم صلاح.

وعن غيابها، أوضحت ميرنا وليد لـ "دوت الخليج الفني" أنها لم تغيب عن الأعمال الدرامية ولكنها تنتظر أعمال جيدة تضيف لمشوارها الفني وأن سبب تأخر الأعمال هو توقيت العرض.

تنوع ميرنا وليد في اختيار أعمالها

وتابعت: أتمنى تقديم أعمال متنوعة تختلف عن ما قدمته سابقًا لأني أحب التجديد والتجربة، وكل عمل يأخذ من تركيبتي وشخصيتي".



أخر أعمال ميرنا وليد

يذكر أن الفنانة ميرنا وليد شاركت مؤخرًا في مسرحية " قمر الغجر " التي حققت نجاحًا كبيرًا ويتم عرضها حاليًا على مسرح البالون التابع لقطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رئاسة الفنان أحمد الشافعي.

مسرحية “ قمر الغجر” تدور أحداثها فى إحدى القرى السياحية وتتناول قصة العشق التى جمعت بين قمر الغجرية والفنان التشكيلي أمير وتتوالى الأحداث بشكل استعراضي غنائي درامي.



العرض المسرحي “ قمر الغجر” بطولة كل من: ميرنا وليد، علاء حسني، سيف عبد الرحمن، آمال رمزي، حسان العربي، نهله خليل، سيد عبد الرحمن، فتحي سعد، وفاء السيد، مها عثمان، الفنان محمد زينهم، بهجت لطفي، بوسي الهواري، وفاء سليمان، إبراهيم غنام، حسام رسلان، أحمد رحومة، فارس، صابر عبد الله، الفنان احمد السباعي، أحمد مصطفى، محمد نيازي.

والأغاني والأشعار سعيد شحاتة، الألحان احمد الناصر، تصميم الاستعراضات للفنان محمد زينهم، أزياء وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم ديكور محمد سعد، اللقطات السينمائية ضياء داود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، مدير إنتاج أمل حبيب ، كتابة وإخراج للدكتور عمرو دوارة.