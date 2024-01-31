انت الأن تتابع خبر بإطلالة جرئية.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دائمًا ما تحرص الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها أحدث صورها، وهذا هو ما قد قامت به بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية، فقد قامت بنشر مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقد تميزت إطلالتها بالأناقة، ولهذا نالت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
- قامت النجمة رانيا يوسف بمشاركة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوها “انستجرام، وقد تميزت بإطلالة أنيقة للغاية، خطفت بها قلوب متابعيها، فقامت بارتداء فستان طويل باللون الموف الفاتح، وتميز هذا الفستان الطويل بتصميمه الأنيق والجذاب، فاستطاعت من خلاله أن تكشف عن مدى جمالها ورشاقتها.
- أما عن الناحية الجمالية ففضلت رانيا الاعتماد على اختيار بعض لمسات المكياج البسيطة، ففضلت أن تختار الألوان الترابية الناعمة، التي نجحت من خلالها أن تبرز مدى جمال ورقة عينيها، كما أنها اختارت اللون البيج الناعم كأحمر للشفاه، وبذلك استطاعت أن تبرز أنوثتها ومدى جمال ورقة ملامحها.
- أما بالنسبة لخلصلات شعرها الأسود الطويل، ففضلت أن تختار له تسريحة ذيل الحصان، التي كانت مناسبة لإطلالتها وملامحها، ومع ظهورها المميز الذي نالت به على إعجاب العديد من متابعيها، الذين أكدوا لها عن مدى إعجابهم بهذه الإطلالة المميزة بتعليقاتهم الرقيقة.