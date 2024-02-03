نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفراد.. محيي إسماعيل: "هيئة الكتاب محترمتنيش ولا صدقت في كلامها" (فيديو) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محيي إسماعيل إن رئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد بهية الدين تواصل معه قبل انطلاق فعاليات المعرض وطلب منه الحضور لحفل توقيع كتابه الذي يحمل عنوانا "الأوز الطائر والبط الأعرج"، وذلك ضمن فعاليات المعرض المقرر أن تنتهي 6 فبراير الجاري وأشار إلى إنه حضر بناء على طلب بهي وتلبية لدعوته، ولكن تفاجئ بعدم وجود دعاية لكتابه ولم يجد أي اهتمام من القائمين على تنظيم المعرض.



وأكد إسماعيل في تصريح خاص للفجر الفني على أن ما حدث معه عدم احترام له ولمكانته الفنيه وأن هيئة الكتاب تحدثت الكذب وكأنه صادق وإنها تسببت له في إحراج شديد مع جمهور المعرض، لافتا إنها لم تكن المرة الأولى التي تحدث معه ومع ذلك تكرر الأمر.



وفي السياق ذاته وجهه الفنان محي اسماعيل، رسالة لهيئة الكتاب مطالبا الالتزام والصدق وعدم التسبب في إحراج أشخاص لهم قيمه ومكانه وتاريخ فني، فضلا عن تأكيده أنه ليس بحاجه إلى اقامه حفلات توقيع له وإذا اراد فإنه سيفعل ذلك في مكان خاص خارج بعيدا عن وزاره الثقافة هذا ما دفعه لعدم التعليق أو اخبار الوزيره ما حدث معه.

آخر أعمال محيي إسماعيل

وكانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل، المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وروبي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة



شعار الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".