نزار الفارس: 'معنديش مشكلة أصالح رانيا يوسف وأبوس رأسها كمان'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي نزار الفارس، إنه ليس لديه مانع في أن يصالح الفنانة رانيا يوسف، مثلما فعل مع حورية فرغلي ولكن الأمر يختلف كثيرًا عن الأخيرة.

تعليق نزار الفارس على خلافه مع رانيا يوسف



وتابع "الفارس" في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2"، قائلًا: "ظروف رانيا يوسف تختلف عن ظروف حورية وأنا أتشرف إني أصالح رانيا يوسف وأقبل رأسها.. رانيا يوسف فنانة مصرية كبيرة ومن أجمل الناس اللي شاهدتها في عمري وعندها كاريزما وحضور وهي ست محترمة وأعطيها بوكيه ورد".



وأوضح نزار، أن القضايا التي كانت بينه وبين رانيا يوسف انتهت منذ عامين، وأنا أحترمها وأقدر مشوارها وأحبها لأنها فنانة وقيمة وقامة مصرية كبيرة ولكن لم تشاء الظروف حتى أصالحها، ولكن لو رأيتها في أي مكان أقبل رأسها وأتشرف بذلك.



أزمة نزار الفارس ورانيا يوسف

سبق وأثار نزار الفارس الجدل خلال حلقته مع رانيا يوسف، ووصل الأمر بينهما إلى المحاكم والقضايا، حيث كانت البداية عندما استضاف نزار رانيا يوسف في برنامجه عام 2021.

وأثار ظهور رانيا يوسف في هذه الحلقة حالة من الجدل وأصبحت "تريند" بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي قالتها خلال البرنامج وجعل عددا من المحامين إلى مقاضاة رانيا يوسف أمام القضاء المصري في عدة اتهامات مختلفة.

وواجهت رانيا يوسف اتهامات بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها التي أدلت بها خلال الحلقة بشأن الحجاب، إلا أن محكمة جنح قصر النيل قضت ببرائتها من تلك التهم.



وخلال الحلقة تحدثت رانيا يوسف عن مفاتن جسدها وعند سؤالها من المذيع عن "بروز مؤخرة رانيا يوسف"، فقالت: ؤخرتى مميزة عشان كدة تثير الجدل.

وقالت بعد ذلك في برنامج "حبر سري"، إنها وافقت على الحلقة بعدما تحايل عليها لأنه غير مصري ويريد أن يشتهر، موضحة أنها لم تطلب منه أن ترى الأسئلة قبل اللقاء لأنها كانت واثقة فيه وطلبت من نزار الفارس بعد انتهاء تسجيل محلقتها معه حذف الأسئلة التي بها تصريحات جريئة ولكنه لم يكن أهل للثقة التي وضعتها فيه ولم يحذف شيئًا كما طلبت منه.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.