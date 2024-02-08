المطرب أحمد جوهر: مبقاش عندنا حماس البدايات بسبب الخوف.. وفي انهيار في الذوق العام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المطرب أحمد جوهر، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، معربًا عن استيائه من انيهار الذوق العام على حد قوله.

تصريحات المطرب أحمد جوهر

وقال أحمد جوهر في حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أن جيله كانت له ظروف خاصة، وأن صناعة الموسيقى والغناء وقتها كانت تعتمد على الكاسيت والشرايط، مُضيفًا:" ده المنفذ الوحيد لأي فنان، وكانت الأستوديوهات والتلحين والإنتاج غني جدًا، وكانت فرصتنا حلوة في الفترة دي واتعودنا نعمل ألبومات نحو من 8 لـ 16 غنوة، ومش عارفين أنهي غنوة فيهم اللي معاها الحظ وهتنجح".

أحمد جوهر: عشان أنتج أغنية سينجل بيبقى المخاطرة فيها صعبة

وتابع:" إحنا مش بُعاد إحنا حابين نبقى موجودين، حتى اللي موجودين بيقولوا الأغاني القديمة مفيش جديد، وأنا دلوقتي عشان أنتج أغنية سينجل بيبقى المخاطرة فيها صعبة، ومفيش الحماس اللي بدأنا بيه، لأن زمان النجاح كان غني جدًا".

وأكد على أن الموسيقى في مصر قد اختلفت عن السابق، وأنه يرى انهيار في الذوق العام، مُعلقًا:" عدم الحماس خوف من عدم المواكبة، وإحنا مش ضد الجيل الجديد، ولما طلعنا جداد كان علينا معارك، والشكل دلوقتي اختلف بشكل أن الكلمة مش حلوة، والموسيقى في مصر اختلفت جدًا، عكس الموسيقى العربية، وأنا شايف انهيار في الذوق العام شوية".

مواعيد عرض برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.