نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أورلاندو بلوم يبدأ تصوير مشاهد Deep Cover في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم أورلاندو بلوم في اللقطات الاولى من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان Deep Cover.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لبلوم من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي ستدور أحداثه في إطار كوميدي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

فيلم BC Project

وضمن مشاريع هوليوود التي يجرى تصويرها حاليًا، يواصل النجم ليوناردو دي كابريو تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان BC Project، في موقع تصوير الفيلم في هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لـ دي كابريو من موقع تصوير الفيلم، ظهر بها برفقه نجمات الفيلم مايا رودولف، ورينا هال.

Killers Of The Flower

ومؤخرًا تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميًا عبر منصة أبل بلص.

ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير، موعدًا رسميًا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر، كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي، وطرح الفيلم في صالات العرض في تاريخ 19 أكتوبر الماضي.