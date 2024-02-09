نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحتل تريند يوتيوب بكليبات "موضوع رجوعنا" و"ولا يهمك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني اغنيتين جُدد من ألبوم "هرمون السعادة" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد طرحهما على طريقة الفيديو كليب أمس وهما "موضوع رجوعنا" و"ولا يهمك" وسرعان ما احتلا تريند يوتيوب منذ الوهلة الأولي لطرحهما.

تفاصيل كليب "موضوع رجوعنا"

كليب "موضوع رجوعنا" شاركت في بطولته الفنانة رانيا منصور والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسني.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 230 ألف مشاهدة ويحتل التريند الثالث وذلك في اقل من 10 ساعات من طرحه.

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"

بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب

تفاصيل كليب "ولا يهمك"

وطرح أيضًا تامر حسني كليب "ولا يهمك" ويوجه في الكليب ده حديث لفتاه تعرضت للأذي والخيانة من حبيبها وصديقتها سويًا فيوجه لها حديث أنها تنسي الإثنين معًا وتبدأ حياتها من جديد دون الرجوع لأي منهما.

وأغنية "ولا يهمك" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر يوتيوب نحو 140 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الثامن وذلك في اقل من 10 ساعات من طرحها.

كلمات أغنية "ولا يهمك"

أعرف واحده حبت واحد

واديتله كل حياتها

وثقت فيه بقى هو الدنيا

وسبب فرحتها

أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

فجأه سابها باعها في ثانية

حب صاحبتها

ولا راعوا مشاعرها

ولا حتى عشرة زمان

دبحوا بدم بارد

لمجرد إدت أمان

كانت أقرب صاحبه ليها.. آه

وده رد الجميل

وهو متغيرش لا

ده اعتزل التمثيل

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحية نايمة قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ناس يبقوا شبهنا اكتر

مين عارف فين نصيبه

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ويا بخت اللي يعرف مين

عدوه ومين حبيبه

إوعي تفكري في رجوعك

ولا أيامكوا زمان

قرري تنسيه في ثانية

بقيتي بتنامي على دموعك

وهو خلاص بقى بينام

على صوت واحدة تانية

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحيه نايمه قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين