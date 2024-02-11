انت الأن تتابع خبر شركة إسعاد يونس.. معلومات كثيرة عنها بعد حريق الـ 3 ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشب في الساعات الأخيرة الماضية حريق في العقار رقم 21 في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وهو الذي يوجد فيه 4 شركات كبرى ومن أهمهم شركة إسعاد يونس، ولذلك يريد الجميع معرفة كل التفاصيل الخاصة بهذه الشركة والخدمات التي تقدمها.

حريق في عقار 21 بالمهندسين

وأعلنت المعاينة الأولى التي تم إجرائها من خلال جهات التحقيق أن العقار الذي نشب فيه الحريق، هو عبارة عن مقر إداري مساحته تصل لـ 800 متر ومكون من 25 طابق وفيه 4 شركات كبيرة، وهم كلاً من “شركة إسعاد يونس، والتي تعرف باسم “الشركة العربية للإنتاج السينمائي”، وأيضاً شركة عز الدخيلة وهي ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس الخاص بصناعة الزيوت.

وتمت السيطرة على الحريق والنيران بشكل كامل وإخمادها من خلال الحماية المدنية، وذلك بدون حدوث أي خسائر في الأرواح، واستمرت النيابة العامة في التحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

شركة إسعاد يونس